C' è la soluzione per le spiagge All' asta quelle concesse dal 2010

«All'Europa dobbiamo sottoporre un ventaglio di proposte serie. Nel 2010 l'Italia ha recepito la direttiva Bolkestein. Una delle soluzioni, quindi, potrebbe essere di mettere all'asta solo le concessioni balneari successive a quella data. quelle antecedenti, invece, non si toccano». Riccardo Zucconi, che da anni segue il dossier per Fratelli d'Italia, indica la strada da percorrere alla luce dell'invito ad intervenire arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del no della Ue alla proroga delle concessioni a fine 2024. Deputato Zucconi, pensa davvero che la Commissione europea accetterà questa soluzione? «Penso proprio di sì. Questa soluzione era già contenuta nella mia proposta di legge del 2018 che aveva come seconda firmataria Giorgia Meloni. È surrogata da importanti studi ...

