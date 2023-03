Cava de’ Tirreni, il castello recuperato tra storia e futuro (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il millenario castello di Sant’Adiutore, monumento simbolo della città, sarà anche una grande attrazione turistica con il videomapping e sale multimediali. Sono in corso di completamento i lavori iniziati nel maggio 2022 e che hanno riguardato la rimozione delle antenne, la demolizione e rifacimento dei solai che erano fatiscenti, il rinforzo strutturale e ripulitura delle facciate del fabbricato. “I lavori procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma – afferma la Consigliera Anna Padovano Sorrentino, curatrice dei progetti Pics – con costanti e puntuali sopralluoghi della Soprintendenza. Il nostro castello, oltre ad un enorme patrimonio storico sarà anche una innovativa attrazione turistico- culturale grazie all’implementazione delle moderne tecnologie multimediali ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Il millenariodi Sant’Adiutore, monumento simbolo della città, sarà anche una grande attrazione turistica con il videomapping e sale multimediali. Sono in corso di completamento i lavori iniziati nel maggio 2022 e che hanno riguardato la rimozione delle antenne, la demolizione e rifacimento dei solai che erano fatiscenti, il rinforzo strutturale e ripulitura delle facciate del fabbricato. “I lavori procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma – afferma la Consigliera Anna Padovano Sorrentino, curatrice dei progetti Pics – con costanti e puntuali sopralluoghi della Soprintendenza. Il nostro, oltre ad un enorme patrimonio storico sarà anche una innovativa attrazione turistico- culturale grazie all’implementazione delle moderne tecnologie multimediali ...

