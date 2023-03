Catanzaro-Pescara domenica 26 marzo 2023 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 25 marzo 2023) È già l’ora dei festeggiamenti per ildi Vivarini, che dopo 17 anni torna a calcare i campi della cadetteria, ottenendo la matematica promozione in serie B addirittura con 5 giornate di anticipo. Un campionato a dir poco straordinario per Iemmello e compagni, che hanno dominato il campionato sin dalla prima giornata asfaltando ogni avversario che gli si mettesse di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Pescara, i play-off passano da Catanzaro: Zeman vuole blindare il terzo posto - Fantacalciok : Catanzaro – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Luxgraph : Catanzaro-Pescara, pronostico e statistiche del match - DiMarzio : #SerieC | #Catanzaro, gara speciale per #Vivarini: l'allenatore sfida il suo passato - Calab_Magnifica : Catanzaro-Pescara al Ceravolo: viabilità, mobilità e sosta -

B] : Giovanni Poggivs[Gr. C]: Giovanni Cristiano Lecco vs Triestina [Gr. A]: Fabrizio Redaelli Vis Pesaro vs Virtus Entella [Gr. B]: Peppe Di Giovanni... Francesco Guarino Dopo essere stata palcoscenico della promozione del, subendo una ... che con i suoi 53 punti è in piena lotta per il terzo posto contro ildi Zeman. Come finirà ore ...In attesa del big match, il Crotone, secondo in classifica, farà visita al Latina. Il Foggia, invece, quarto, ospiterà il Monterosi Tuscia. Si gioca l'anticipo del Girone B che ...

Verso Catanzaro-Pescara: stadio "Ceravolo" sold out, ecco le ultime Rete8

Domenica 25 marzo andrà in onda la Serie C per la 34 a giornata di campionato. Il Pescara, attualmente terzo in classifica, sarà ospite del Catanzaro, ormai matematicamente campione. Sarà una partita ...Quest’ultimo letteralmente dominato dal Catanzaro di Vincenzo Vivarini ... Complici i pareggi maturati contro Crotone e Latina, e la sconfitta contro il Pescara del neo-tecnico Zdenek Zeman. L’anno ...