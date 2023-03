Castel San Giorgio: schianto fatale con un’ambulanza, morto ragazzo di ventotto anni (Di sabato 25 marzo 2023) Tragedia nella primissima mattinata di oggi, sabato 25 marzo, un altro dramma si è consumato all’uscita dei caselli dell’autostrada A30, nel Comune di Castel San Giorgio. Un giovane automobilista ha perso la vita. fatale il violento impatto dell’auto – come riporta salernonotizie.it – che guidava contro un’ambulanza. Il 28enne è morto sul colpo, per lui inutili i tentativi di soccorrerlo, non c’è stato nulla da fare. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di sabato 25 marzo 2023) Tragedia nella primissima mattinata di oggi, sabato 25 marzo, un altro dramma si è consumato all’uscita dei caselli dell’autostrada A30, nel Comune diSan. Un giovane automobilista ha perso la vita.il violento impatto dell’auto – come riporta salernonotizie.it – che guidava contro. Il 28enne èsul colpo, per lui inutili i tentativi di soccorrerlo, non c’è stato nulla da fare. Segui ZON.IT su Google News.

