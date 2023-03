Castel San Giorgio, impatto fatale tra auto e ambulanza: muore 28enne (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incidente mortale sulle strade salernitane. A perdere la vita un giovane di 28 anni originario di Nocera superiore. L’impatto stradale si è verificato a Castel San Giorgio, nei pressi dell’uscita della A30 in uno scontro frontale tra una Fiat Panda ed un’ambulanza. Sul posto i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: al lavoro la polizia stradale di Caserta Nord, il soccorso stradale Nappi di Sarno e la polizia locale di Castel San Giorgio agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. Con questo si conta il secondo incidente mortale in due giorni in provincia di Salerno. Ieri mattina una giovane mamma trentacinquenne ad Olevano sul Tusciano ha perso la vita in un incidente mentre si recava al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incidente mortale sulle strade salernitane. A perdere la vita un giovane di 28 anni originario di Nocera superiore. L’stradale si è verificato aSan, nei pressi dell’uscita della A30 in uno scontro frontale tra una Fiat Panda ed un’. Sul posto i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: al lavoro la polizia stradale di Caserta Nord, il soccorso stradale Nappi di Sarno e la polizia locale diSanagli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. Con questo si conta il secondo incidente mortale in due giorni in provincia di Salerno. Ieri mattina una giovane mamma trentacinquenne ad Olevano sul Tusciano ha perso la vita in un incidente mentre si recava al ...

