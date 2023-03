Caserta | l’Ordine degli Architetti in prima linea per i 250 anni dalla morte di Vanvitelli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– È pronto a svolgere un ruolo da protagonista, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia dinell’ambito delle celebrazioni per il 250esimoversario delladi Luigi. Nel corso dei prossimi 12 mesi in cui saranno diverse le iniziative e gli appuntamenti per ricordare il genio assoluto dell’architetturana che diede vita alla Reggia conosciuta in tutto il mondo, tanto per citare la sua opera più importante,presieduto da Raffaele Cecoro sarà innelle celebrazioniane per risaltarne ancora più la concezione innovativa del paesaggio ...