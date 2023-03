Case Green | devi chiedere un prestito 60 000€ per ristrutturare | Come funziona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - Cesare_Tre : RT @Today_it: Ristrutturare #casa perché lo chiede l'Europa, davvero? - cavaliereultimo : RT @PaoloITA67: @borghi_claudio @_xenio_ maledetta UE, prima vogliono stritolarci con le case green e ora cercano di fornirci la corda per… - Angelinidavide3 : @strange_days_82 @jopratix Condivido , l’Ue favorisce i paesi ricchi del nord ; come spiega la storia , le regio… - julien883 : @repubbilca Il PD ha votato per le case green vedremo nel 2024 quanti voti prenderà alle europee....scommetto che c… -

... che ha inanellato una serie di No al progresso e all'innovazione, da quello sulle auto elettriche a quello sulle'. Non solo: 'Il tema centrale, quello della presa in carico da parte dell'...Timmermans, vicepresidente Commissione Europea: "SulDeal serve più dialogo con Roma,e auto sostenibili sono necessarie"In altre parole, con un investimento di soli 16 miliardi le grandifarmaceutiche, dopo aver ... con il ricatto di limitarne la mobilità (vedasipass) persino per andare a scuola.

Ristrutturare casa perché lo chiede l'Europa, davvero Today.it

Fino a case di riposo che sono gioielli liberty ... E capire come rendere anche i vostri tragitti quotidiani più green: dal 24 al 26 marzo, non perdetevi gli Emoving Days 2023 se passate da Milano.da quello sulle auto elettriche a quello sulle case green”. Non solo: “Il tema centrale, quello della presa in carico da parte dell’Europa del fenomeno migranti, non è stato neanche preso in ...