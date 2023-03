Case green 2023: che cos’è e come funziona il bonus del 50% dell’IVA (Di sabato 25 marzo 2023) Case green 2023: la bozza della direttiva UE “Case green 2023” è stata approvata dal Parlamento Europeo, malgrado il dissenso e il voto sfavorevole che è arrivato proprio dall’Italia. Questo nuovo provvedimento, che strizza l’occhio ad un futuro più sostenibile, riguarda in sostanza gli edifici e gli immobili ad uso residenziale, i quali dovranno raggiungere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023): la bozza della direttiva UE “” è stata approvata dal Parlamento Europeo, malgrado il dissenso e il voto sfavorevole che è arrivato proprio dall’Italia. Questo nuovo provvedimento, che strizza l’occhio ad un futuro più sostenibile, riguarda in sostanza gli edifici e gli immobili ad uso residenziale, i quali dovranno raggiungere ... TAG24.

Case green, quanto costerà adeguare un immobile Nelle ultime settimane, complice l'approvazione della bozza della direttiva case green da parte del Parlamento Europeo, gli italiani hanno iniziato a chiedersi quanto costerà adeguare un immobile per il raggiungimento dei nuovi parametri di classe energetica fissati dal ... Ristrutturare casa perché lo chiede l'Europa, davvero Cosa prevede la nuova direttiva 'Case green' di cui tanto si parla: come adeguarsi e a quali ... Inflation: the rules and its consequences ... as seen in the Silicon Valley Bank case. 5) Speculative bubbles tend to emerge when an excess of ... La green economy parte da qui Acquisiscono studi e competenze da esportare nel mondo In orbita con la ... Roma: tre macroaree nel piano casa del Campidoglio La bufera mediatica che ha investito l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, ha lasciato sullo sfondo l'oggetto principale della polemica: il piano casa. Il progetto, che il sindaco ... Direttiva Case Green, da riqualificare 9,7 milioni di edifici. Mille miliardi di investimenti Sorprendono e sconcertano i dati anticipati oggi da Il Sole 24 Ore, che anticipano la relazione semestrale al Parlamento della Corte dei conti, che sarà presentata martedì prossimo, relativamente alla ...