Case Green: 1 milione di italiani venderà casa per evitare la batosta (Di sabato 25 marzo 2023) Approvata la direttiva europea per le Case Green. 1 milioni di italiani potrebbero vendere la casa per evitare la batosta: ecco perché Il Parlamento europeo ha recentemente approvato la direttiva per le Case Green, che prevede l'obbligo di migliorare l'efficienza energetica della maggior parte delle abitazioni. Molti sono pronti a vendere la casa per evitare la batosta – Ilovetrading.itNonostante l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e di migliorare la qualità dell'aria, molti italiani sono preoccupati per l'impatto che questa direttiva avrà sui loro portafogli. In particolare, alcune fonti sostengono che molti proprietari sarebbero pronti a vendere la loro ...

