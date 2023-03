Carte d’identità e tessere sanitarie: centrale del falso scoperta nel casertano (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFermato per un normale controllo stradale, si è presto scoperto che gestiva una centrale di documenti contraffatti con cui stipulava contratti di finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici e materiale informatico in numerosi esercizi commerciali. Protagonista un 43enne di Villa di Briano, nel casertano, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri. I militari della stazione di Trentola Ducenta hanno fermato il 43enne che era in auto per un ordinario controllo; nella vettura hanno trovato documenti di identità falsi, e hanno quindi deciso di procedere alla perquisizione a casa dell’uomo, dove è stata scoperta la centrale del falso con numerose Carte di identità elettroniche e tessere sanitarie contraffatte, usare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFermato per un normale controllo stradale, si è presto scoperto che gestiva unadi documenti contraffatti con cui stipulava contratti di finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici e materiale informatico in numerosi esercizi commerciali. Protagonista un 43enne di Villa di Briano, nel, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri. I militari della stazione di Trentola Ducenta hanno fermato il 43enne che era in auto per un ordinario controllo; nella vettura hanno trovato documenti di identità falsi, e hanno quindi deciso di procedere alla perquisizione a casa dell’uomo, dove è stataladelcon numerosedi identità elettroniche econtraffatte, usare ...

