Carolina Crescentini, ridere ci fa belle (Di sabato 25 marzo 2023) I segni d’espressione e gli occhi intensi «un po’ segnati» per natura li contrasta con tanta crema, come le ha sempre consigliato la mamma. Carolina Crescentini è una donna luminosa che si prende cura di sé con cosmetica e mindfulness. E ha imparato che possono bastare un buon trucco, la luce giusta e una sana risata per fare miracoli Leggi su vanityfair (Di sabato 25 marzo 2023) I segni d’espressione e gli occhi intensi «un po’ segnati» per natura li contrasta con tanta crema, come le ha sempre consigliato la mamma.è una donna luminosa che si prende cura di sé con cosmetica e mindfulness. E ha imparato che possono bastare un buon trucco, la luce giusta e una sana risata per fare miracoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 5foottwo_ : buonanotte solo a Paola Iezzi e Carolina Crescentini - giuliataddeo : RT @isainsolia: “che belva si sente?” Carolina Crescentini ha vinto su tutti #belve - comersrafferty : @sofiteallapesca LE TETTE DI CAROLINA CRESCENTINI - Daniela63951891 : RT @comersrafferty: comunque carolina crescentini che si commuove a generazione z per la petizione di mare fuori sarà la mia tredicesima ra… - elena_musicist : RT @dreamingtom_: Carolina crescentini che si commuove per la petizione di far ritornare la direttrice nella quarta stagione di mare fuori… -