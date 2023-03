Carol Alt | marito | figli | malattia | lavoro | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 marzo 2023) Ottima notizia per i nostalgici degli Anni Ottanta e i fan diAlt! La sempre bellissima topmodel ed attrice statunitense è tornata in Italia e la vedremo nella puntata di “Verissimo” di oggi (inizio come al solito alle 16:30 su Canale 5)!Alt:OraAlt ha 62 anni (eh, sì!). Ha origini europee, ma è nata New York il 1° dicembre 1960 e si può dire che abbia nel Dna la passione per il mondo moda, visto che la madre, Muriel, era anche fotomodella (mentre il padre Anthony faceva un“normale”: comandante dei pompieri)., 18enne, venne notata dal fotografo italiano residente in Florida Giovanni Lunardi, mentre faceva la cameriera a Long Island. Da lì iniziò la sua straordinaria carriera come modella, comparendo su moltissime e ...