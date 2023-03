Carol Alt | il primo incontro con Ayrton Senna | “Guardava solo me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 marzo 2023)Alt ha avuto una relazione clandestina condurante il suo matrimonio con l’ex marito Ron Greschner. La modella ed attrice che sarà a breve impegnata nella riprese di “Improvvisamente A Natale Mi Sposo”, sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nei primi anni Novanta all’apice del successo quando era legata a Ron Greschner i due si trovano a Milano in occasione della Fashion Week. Dopo una brusca litigata, il campione su ghiaccio dei New York Rangers ritornava negli States e l’assistente della modella proponeva di recarsi ad una sfilata per distrarsi e scaricare lo stress. Proprio in quell’occasione durante lo show di Salvatore Ferragamo, incontra il campione di automobilismo. Il volto de I Miei Primi Quarant’anni non conosceva il ...