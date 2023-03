Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il Campione in carica @PeccoBagnaia è nono - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il Campione in carica @PeccoBagnaia è nono - - alessio10400 : @orieleaq Lei era dai tempi della Marini che era così incazzata . E carica a pallettoni. -

Il fratello di Valentino alza l'asticella con la Ducati del team Mooney Vr46: 'Moto già performante, Mondiale mai così ..."Solo" terza la migliore delle Ducati: quella del campione inPecco Bagnaia (a 147 millesimi dal suo ex compagno di squadra). Quarto tempo per Luca, seguito da Jorge Martin con quella "...... vede ine alla, la convinta, determinata, coraggiosa, elegante, colta, molto cortese,... Sito di importanza SIC Stiamo scrivendo e portando a conoscenza , dei fondalie ambienti ...

Carica Marini: "Sarà sempre caccia al podio" - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

"Solo" terza la migliore delle Ducati: quella del campione in carica Francesco Bagnaia (a 147 millesimi dal suo ex compagno di squadra). Quarto tempo per Luca Marini (caduto nel finale e poi in pista ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE P2 CLASSIFICA TEMPI E RISULTATI P2 COSA E’ SUCCESSO ALLA DUCATI DI FRANCESCO BAGNAIA COME STA POL ESPARGARO’ IL REFERTO MEDICO DOPO L’INCID ...