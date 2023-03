Caressa: «Ho visto il primo tempo della Nazionale e sono rimasto traumatizzato» (Di sabato 25 marzo 2023) Fabio Caressa, giornalista, ha parlato della prestazione dell’Italia nel match perso contro l’Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni Fabio Caressa, giornalista, ha parlato della prestazione dell’Italia nel match perso contro l’Inghilterra a Radio Deejay. PAROLE – «Ho visto il primo tempo della Nazionale e sono rimasto traumatizzato. Una delle peggiori squadre viste forse negli ultimi vent’anni. Se prendi la difesa dell’Inghilterra, meglio la nostra. E a centrocampo si poteva fare meglio: sapete quanto stimi Mancini, ma non puoi lamentarti che non giocano i giovani e poi sei il primo a continuare con la squadra dell’Europeo. Uno non sta giocando in Inghilterra, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Fabio, giornalista, ha parlatoprestazione dell’Italia nel match perso contro l’Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni Fabio, giornalista, ha parlatoprestazione dell’Italia nel match perso contro l’Inghilterra a Radio Deejay. PAROLE – «Hoil. Una delle peggiori squadre viste forse negli ultimi vent’anni. Se prendi la difesa dell’Inghilterra, meglio la nostra. E a centrocampo si poteva fare meglio: sapete quanto stimi Mancini, ma non puoi lamentarti che non giocano i giovani e poi sei ila continuare con la squadra dell’Europeo. Uno non sta giocando in Inghilterra, ...

