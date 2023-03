Cara Schlein, vuoi aiutare gli amministratori locali del Pd? Parti dai gruppi d’acquisto (Di sabato 25 marzo 2023) Il Pd ha un gran numero di amministratori locali che sono straordinari. Sono centinaia le iniziative di successo che hanno intrapreso. In tutti i campi sono in corso sperimentazioni audaci ed efficaci che dimostrano grande creatività e capacità di gestione. Da anni propongo che il Pd crei una centrale di supporto ai comuni che valorizzi questo patrimonio. Non esiste neppure un indice dei provvedimenti che hanno funzionato. Non esiste un data-base di delibere già scritte e i sindaci che intraprendono azioni simili le devono riscrivere invece di poter utilizzare quelle già redatte. Non esiste un ambito tecnico nel quale assessori e funzionari dei comuni efficienti possano confrontarsi, scambiarsi consigli sulle strategie, formare nuovi quadri. Io credo che il Pd possa rinascere solo coltivando e valorizzando le esperienze di governo migliori, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il Pd ha un gran numero diche sono straordinari. Sono centinaia le iniziative di successo che hanno intrapreso. In tutti i campi sono in corso sperimentazioni audaci ed efficaci che dimostrano grande creatività e capacità di gestione. Da anni propongo che il Pd crei una centrale di supporto ai comuni che valorizzi questo patrimonio. Non esiste neppure un indice dei provvedimenti che hanno funzionato. Non esiste un data-base di delibere già scritte e i sindaci che intraprendono azioni simili le devono riscrivere invece di poter utilizzare quelle già redatte. Non esiste un ambito tecnico nel quale assessori e funzionari dei comuni efficienti possano confrontarsi, scambiarsi consigli sulle strategie, formare nuovi quadri. Io credo che il Pd possa rinascere solo coltivando e valorizzando le esperienze di governo migliori, a ...

