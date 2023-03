Capitale della cultura: al via il cantiere del portale immersivo «The Gate» - Foto e video (Di sabato 25 marzo 2023) Le installazioni. I lavori a partire da martedì 28 marzo in piazza Matteotti: sarà fruibile entro il mese di aprile. Una struttura analoga sorgerà in piazza Vittoria a Brescia. Così le due città in dialogo grazie a tecnologia e creatività. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 marzo 2023) Le installazioni. I lavori a partire da martedì 28 marzo in piazza Matteotti: sarà fruibile entro il mese di aprile. Una struttura analoga sorgerà in piazza Vittoria a Brescia. Così le due città in dialogo grazie a tecnologia e creatività.

