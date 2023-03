Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GFubi : @FNSBlog Sì, perché la maschera è diventato praticamente il suo simbolo (il bambino pure col capello gialliato) e s… - SIMO_MORANDI : @RobChinchero Cosa dovrebbe dire ?? Sisi vado in Ferrari... Cito Cristiano Ronaldo 'non mi muovo da Madrid, è casa… - suarez_sonja : @lapinessafrancy Il mio primo capello bianco mi é spuntato che avevo 20 anni, ormai non conto piú da quanti anni fa… -

svela il colloquio avuto con il brasiliano. " Ho chiesto a Ronaldo quanto pesasse in Corea e Giappone, quando vinse la Coppa del Mondo con il Brasile e lui mi rispose 84 kg. Gli chiesi di ...Come se si potesse diventare buoni a comando e soltanto perché non ti è rimasto un soloin ... Lei corre non sochilometri ogni giorno, io non riesco neppure a fare i quattro esercizi di ......il sindaco Federico Riboldi " Un appuntamento che in questi tre anni è mancato aamano il ... si tratta della FratelliSrl, ristoratore d'eccellenza presente in quattro note località ...

Capello, quanti retroscena: dal c…o di Ancelotti alle notti brave di Ronaldo Corriere dello Sport

Pesava 94 kg. Parlai con il presidente e gli dissi che doveva essere cacciato". Capello svela il colloquio avuto con il brasiliano. "Ho chiesto a Ronaldo quanto pesasse in Corea e Giappone, quando ...Pesava 94 chili, gli parlo e gli chiedo: 'Quando hai vinto i Mondiali con il Brasile quanto pesavi'. E lui mi risponde 84 chili". "Gli chiedo di dimagrire, gli dico che così non può giocare. Non ci è ...