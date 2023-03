Capello: «La Nazionale? Mancini si è affezionato troppo ai giocatori che hanno vinto l’Europeo» (Di sabato 25 marzo 2023) Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Milan, Juventus e Roma, è stato intervistato da Marca durante un evento organizzato dallo stesso quotidiano. Un intervista fiume durante la quale l’ex allenatore anche del Real Madrid ha raccontato diversi aneddoti e ha fornito diversi spunti di riflessione sul calcio italiano. Sul Napoli: «Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto, ha giocatori di qualità e altri li ha trovati. Osimhen, Kvaratskhelia, sono due giocatori che fanno la differenza. Uno ha tanta qualità, l’altro lotta tanto ed è impressionante quando tira di testa. Le altre squadre, Milan, Juventus, Roma, Inter, hanno perso molto. Ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League. È arrivato primo contro il Liverpool, battendolo ai gironi, il Napoli è una realtà, è una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Fabio, ex allenatore tra le altre di Milan, Juventus e Roma, è stato intervistato da Marca durante un evento organizzato dallo stesso quotidiano. Un intervista fiume durante la quale l’ex allenatore anche del Real Madrid ha raccontato diversi aneddoti e ha fornito diversi spunti di riflessione sul calcio italiano. Sul Napoli: «Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto, hadi qualità e altri li ha trovati. Osimhen, Kvaratskhelia, sono dueche fanno la differenza. Uno ha tanta qualità, l’altro lotta tanto ed è impressionante quando tira di testa. Le altre squadre, Milan, Juventus, Roma, Inter,perso molto. Hafacilmente in Italia, ma anche in Champions League. È arrivato primo contro il Liverpool, battendolo ai gironi, il Napoli è una realtà, è una ...

