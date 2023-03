Caos Pd: "Aspetto fino a lunedì", Bonaccini mette all'angolo Schlein (Di sabato 25 marzo 2023) Elly Schlein affronta la prima vera grana della sua segreteria, ossia la scelta dei capigruppo di Camera e Senato. A temerle i bastoni tra le ruote è il suo ex sfidante alle primarie, Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna è stato nominato presidente del Partito democratico per mantenere sulla barca dem quelli che lo avevano votato, molti dei quali iscritti al partito. E Bonaccini per principi simili chiede una rappresentanza anche nelle nomine. E attende una proposta concreta entro lunedì. Se non è un ultimatum, poco ci manca. "Mi muoverei come la segretaria mi ha proposto ancora stamattina: proseguire nel confronto per capire come intende comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria. ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) Ellyaffronta la prima vera grana della sua segreteria, ossia la scelta dei capigruppo di Camera e Senato. A temerle i bastoni tra le ruote è il suo ex sfidante alle primarie, Stefano. Il governatore dell'Emilia Romagna è stato nominato presidente del Partito democratico per mantenere sulla barca dem quelli che lo avevano votato, molti dei quali iscritti al partito. Eper principi simili chiede una rappresentanza anche nelle nomine. E attende una proposta concreta entro. Se non è un ultimatum, poco ci manca. "Mi muoverei come la segretaria mi ha proposto ancora stamattina: proseguire nel confronto per capire come intende comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria. ...

