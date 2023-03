Cantante Mascherato, Zanicchi sulla Carlucci: «C'è stato qualche rimprovero» (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il relativo successo come concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico con le sue barzellette e scatenato polemiche anche con la giuria, Iva Zanicchi è tra i giudici de Il Cantante Mascherato. La Carlucci ha proposto questo ruolo alla Cantante mentre stava facendo Ballando e lei ha accettato perché "Milly è una persona sensibile, materna. Tranne qualche piccolo rimprovero, mi ha sempre lasciata libera di esprimermi. Era impossibile dirle di no". Inoltre ha precisato di non giudicare ma di essere soltanto una Cantante, esperta di voci, che cerca di scoprire chi si nasconde dietro la maschera e lo fa con una giuria degna di questo nome. Oltre a lei figurano: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo il relativo successo come concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha conquiil pubblico con le sue barzellette e scatenato polemiche anche con la giuria, Ivaè tra i giudici de Il. Laha proposto questo ruolo allamentre stava facendo Ballando e lei ha accettato perché "Milly è una persona sensibile, materna. Trannepiccolo, mi ha sempre lasciata libera di esprimermi. Era impossibile dirle di no". Inoltre ha precisato di non giudicare ma di essere soltanto una, esperta di voci, che cerca di scoprire chi si nasconde dietro la maschera e lo fa con una giuria degna di questo nome. Oltre a lei figurano: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena ...

