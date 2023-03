Camila Morrone è un incanto sul red carpet (Di sabato 25 marzo 2023) Anche se la fama lato gossip la precede, Camila Morrone oltre ad essere una delle ex di Leonardo DiCaprio è anche una delle attrici del cast di Daisy Jones and the Six. Oltre ad essere un’attrice, è anche una modella e finora ha calcato moltissimi red carpet, anche internazionali. Camila Morrone probabilmente risulterà estremamente famigliare a chi non può fare a meno di Daisy Jones and The Six, una delle ultime serie TV disponibili su Prime Video e ambientata negli Anni ’70. La trama segue il successo di una rock band e ripercorre le tappe che hanno poi portato alla loro più grande sconfitta. Dopo il più grande concerto della propria carriera, hanno improvvisamente abbandonato la musica, scomparsi nel nulla in un fitto alone di mistero. Anni dopo, tutti i membri della band accettano di raccontare cosa ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023) Anche se la fama lato gossip la precede,oltre ad essere una delle ex di Leonardo DiCaprio è anche una delle attrici del cast di Daisy Jones and the Six. Oltre ad essere un’attrice, è anche una modella e finora ha calcato moltissimi red, anche internazionali.probabilmente risulterà estremamente famigliare a chi non può fare a meno di Daisy Jones and The Six, una delle ultime serie TV disponibili su Prime Video e ambientata negli Anni ’70. La trama segue il successo di una rock band e ripercorre le tappe che hanno poi portato alla loro più grande sconfitta. Dopo il più grande concerto della propria carriera, hanno improvvisamente abbandonato la musica, scomparsi nel nulla in un fitto alone di mistero. Anni dopo, tutti i membri della band accettano di raccontare cosa ...

