Cambio di look per Alice Barisciani dopo l’uscita di scena da Uomini e donne

Alice Barisciani è stata una delle due corteggiatrici di Federico Nicotera nella stagione attuale di Uomini e donne. Come è noto, il tronista ha scelto l'altra ragazza, Carola, e la tanto attesa decisione è stata presa in una recente puntata, suscitando molte emozioni sia in studio che tra i telespettatori a casa. Alice quindi ha dovuto rinunciare al suo desiderio di diventare la donna del tronista, ma non appena si sono spenti i riflettori della scelta, la Barisciani ha deciso di voltare pagina e di cambiare anche il suo look, postando le foto del suo nuovo aspetto su Instragram, che ha voluto mostrare ai suoi fans. Uomini e donne, Carola e Alice amate dai fans Fin dall'inizio del percorso, il pubblico di Canale ...

