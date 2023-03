Call center | nuove regole | divieto di telefonare in questi giorni e orari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eltecatito_ : @hortominnesota @TecaTV_ Non sono un call center, arrivederci - marcopasquatw : Da mesi mi sono iscritto al registro delle opposizioni. Perché continuo a ricevere chiamate da questo call center d… - minaemme : @VodafoneIT inefficienza totale! Mercoledì saremmo 'passati' a #vodafone, ma siamo ancora senza Internet. Da ieri b… - son_gobbo : @Stefy19971966 ?????? Soprattutto molte adesioni fra i tifosi Gobbi ????...i call center saranno martellati di telefonat… - lisanutrizione : Poliambulatorio MedicinaPo di Cremona ( -

Negli ultimi anni gli utenti della telefonia mobile e fissa sono sempre più invasi dalle chiamate di promozione dei. Queste non hanno limiti di frequenza e orari, tanto che ormai è uso comune non rispondere, attaccare all'operatore delo iniziare una breve discussione nel tentativo di non ...... a quelli che quando hanno delle necessità preferiscono parlare con una persona e non con un, o a coloro che ci vengono solo una volta l'anno perché devono fare delle scelte importanti, ...Michela Murgia Nata a Cabras nel 1972 esordisce come scrittrice con Il mondo deve sapere (2006), romanzo tragicomico sul mondo dei. Il diario ispira l'opera teatrale omonima e il film ...

Call center, le nuove regole per fermare quelli selvaggi WIRED Italia

È tempo di dire basta alle chiamate dei call center. Con il nuovo codice di condotta per gli operatori sono previste regole più severe. Ecco quali sono. Negli ultimi anni gli utenti della telefonia ...“Quando un cittadino, le faccio un esempio banalissimo, non gli viene ritirata l'immondizia piuttosto che ha un problema sull'acqua, non vorremmo metterci a telefonare ad un call center e non sapere ...