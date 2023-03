Caliber | Nuovo sparatutto GRATIS – Trailer e dettagli

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 25 marzo 2023) La scena dei giochi free to play è in continua espansione, tramite il rilascio di numerosi titoli appartenenti ai più disparati generi, giochida scaricare o giochida installare, il cui supporto monetario risiede nelle microtransazioni, pass battaglia, oggetti del negozio ed abbonamenti vari. Quest’oggi vi presentiamo Calibre, unoin terza persona multiplayer online, il cui rilascio avverrà nel corso dell’anno, e permetterà di giocare nei panni di dozzine di operatori in modalità PvP e PvE.free to play: Le classi diAvrete a disposizione bene 68 operatori, suddivisi in 12 paesi e 17 unità, provenienti da nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Germania e Francia. Ogni operatore disporrà ...