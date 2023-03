Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Adesso è scoppiata la Mateo #Retegui mania: tutti ne parlano e tutti lo seguono. Il prezzo intanto è lievitato a €15M. Pecc… - sportli26181512 : Calciomercato Roma, decisione a sorpresa su Belotti: L’esperienza del Gallo Belotti alla Roma potrebbe durare solo… - giallorossiID : RT @bertuccibr1: Dopo Karim #Benzema la #Roma starebbe valutando la fattibilità di #Gundogan. Il centrocampista è in scadenza con il #Manch… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #CalciomercatoRoma, a destra idea #Cuadrado se rimane #Mourinho #Calciomercato #ASRoma #ASR #Transfers https://… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Mourinho non incontra i #Friedkin. Ma c'è la voglia di confrontarsi #ASRoma #ASR #CalciomercatoRoma #Calciomercat… -

: Mourinho scontento delle prospettive, Friedkin sogna De Zerbi Discorso ancora differente in casa, dove è lo stesso José Mourinho a discutere la sua permanenza . Lo Special One, proprio ...Commenta per primo Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo classe 03', si sta mettendo in grande luce con la maglia dell'Empoli., Napoli e Milan lo stanno seguendo dall'inizio della stagione con particolare attenzione.3 Come raccontato dalla nostra redazione, lavuole un grande attaccante per la prossima stagione. Specialmente se dovesse andare via Tammy Abraham. Tutti gli indizi portano a Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, Marotta spegne i sogni della Roma: accordo a zero Footballnews24.it

L’esperienza del Gallo Belotti alla Roma potrebbe durare solo una stagione. Il club giallorosso non è convinto di attivare la clausola per il rinnovo automatico dell’ex Torino, protagonista di una ...Arrivare il più preparati possibile a luglio è un grande vantaggio per tutte le squadre che hanno intenzione di fare calciomercato. Tra queste c’è ovviamente anche la Roma, che deve fare ancora più ...