Calciomercato Milan: c'è l'interesse per Boniface (Di sabato 25 marzo 2023) Calciomercato Milan, i rossoneri alla ricerca di un rinforzo per l'attacco: piace Victor Boniface del Royale Union Saint Gilloise In vista della prossima sessione di mercato il Milan starebbe pensando ad un bomber europeo per rinforzare l'attacco. Secondo Calciomercato.com si tratta del bomber di Europa League Victor Boniface, che sta facendo le fortune del sorprendente Royale Union Saint Gilloise. Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

