Calciomercato Juventus, Kaio Jorge cambia "bianconero": a Torino un bomber di razza (Di sabato 25 marzo 2023) Kaio Jorge non è stato in grado per mille motivi di esprimere il suo talento alla Juve e ora è prossimo a lasciare Torino. Avrebbe dovuto essere una storia bellissima quella di Kaio Jorge con la Juventus e invece non è mai iniziata. Il brasiliano era stato un grande colpo della dirigenza, un ragazzo giovane e di grande talento che approdava in Serie A. Allegri non ha mai visto in lui un vero campione e inoltre il grave infortunio contra la Pro Patria ha fatto il resto. Il suo rientro sembra sempre più lento, ma i suoi estimatori non mancano di certo. Kaio Jorge (Fonte: LaPresse)Non dimentichiamoci che stiamo pur sempre parlando di un ragazzo che ha giocato una finale di Copa Libertadores con una maglia gloriosa come quella del Santos. Il sudamericano ...

