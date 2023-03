Calciomercato Juve, l’offerta per Perin è ghiotta: futuro in bilico per il portiere (Di sabato 25 marzo 2023) Mattia Perin è un grande talento e la Juve sta considerando anche di farlo diventare un titolare, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. In questa stagione abbiamo visto come Mattia Perin possa essere un portiere assolutamente di primo livello per la Juventus. Nella prima parte del campionato le sue parate hanno tenuto a galla i bianconeri e qualcuno lo vorrebbe come post Szczesny. La sua abilità tra i pali non resta però ovviamente indifferente di fronte alle altre grandi società. Sono diversi infatti coloro che sono intenzionati a mettere mano al portafoglio per acquistarlo e la Juventus tentenna. Mattia Perin (Fonte: LaPresse)Chi da anni fatica a trovare un portiere affidabile è il Borussia Dortmund. I tedeschi si trovano in ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Mattiaè un grande talento e lasta considerando anche di farlo diventare un titolare, ma il suopotrebbe essere altrove. In questa stagione abbiamo visto come Mattiapossa essere unassolutamente di primo livello per lantus. Nella prima parte del campionato le sue parate hanno tenuto a galla i bianconeri e qualcuno lo vorrebbe come post Szczesny. La sua abilità tra i pali non resta però ovviamente indifferente di fronte alle altre grandi società. Sono diversi infatti coloro che sono intenzionati a mettere mano al portafoglio per acquistarlo e lantus tentenna. Mattia(Fonte: LaPresse)Chi da anni fatica a trovare unaffidabile è il Borussia Dortmund. I tedeschi si trovano in ...

