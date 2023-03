Calciomercato Inter | il sogno è Messi? Zanetti può essere decisivo

(Di sabato 25 marzo 2023) Dalla Spagna rimbalza la clamorosa suggestione di un arrivo di Lionelall’e del ruolo che avrebbenel suo arrivo Dalla Spagna la bomba di giornata: Lionelpotrebbe diventare un nuovo calciatore dell’. A riferirlo è il giornalista Sergio A. Gonzales, che afferma di avere ricevuto la soffiata da una fonte molto attendibile. Di seguito le sue parole. Bomba de madrugada en clave. Una fuente confiable me dice que elde Italia pretende fichar a Leo. El factor. El punto muerto de su prolongación en París. El Barça condicionado por el FPF y ahogado por Tebas. ¿Se le dará al Pupi? pic.twitter.com/zi8TFwZPan— Sergio A. González ????????? (@sagonzalezbueno) March 25, 2023 «Bomba mattutina in chiave ...

Si tratta di Alejandro Grimaldo , in scadenza con il Benfica, che piace anche ae Juve.Commenta per primo L' Atletico Madrid si inserisce nella corsa a Mateo Retegui . I primi contatti con il giocatore ci sono già stati, come scrive Relevo , e l'attaccante del Tigre sarebbe felice della ...L'spera quindi in un ritorno di Skriniar per evitare che la trattativa salti all'ultimo minuto.

Gonzalez: “L’Inter è su Messi, mi arriva da fonte attendibile. Tre fattori per un sì clamoroso” fcinter1908

Anche se il Milan il suo allenatore importante ce l’ha già, non va dimenticato il lavoro di Pioli. Anche se capisco che nel calcio non esista memoria né riconoscenza. Però, per valori tecnici, al ...Lionel Messi all'Inter Una suggestione di mercato, alquanto improbabile, che però ciclicamente torna protagonista. L'argentino è arrivato al momento di prendere una decisione: a Parigi tira aria di ...