Calciomercato Inter, ecco la carta per Retegui (Di sabato 25 marzo 2023) Secondo Sky, l’Inter è pronta a giocarsi la carta Colidio per arrivare a Retegui. Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a cedere... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Secondo Sky, l’è pronta a giocarsi laColidio per arrivare a. Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a cedere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - cmdotcom : #Suning-#Inter altre crepe: spariti i prodotti dallo store ufficiale - tuttointer24 : Calciomercato Inter, non solo Firmino: casting attaccante per Marotta ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - sportli26181512 : Calciomercato Inter, ecco la carta per Retegui: Secondo Sky, l’Inter è pronta a giocarsi la carta Colidio per arriv… - Alessan27259340 : Tra una partita e l'altra #Milan #Juventus #Retegui #Inter #Lazio #Roma #Napoli #SerieA #Calciomercato -