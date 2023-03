Calciomercato Fiorentina: idea Baschirotto (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre la Serie A osserva il periodo di pausa viste la gare delle nazionali, il Calciomercato non rimane fermo per le squadre. La Fiorentina di Vincenzo Italiano che si trova al nono posto in classifica e ai quarti di finale di Conference League, segue Baschirotto del Lecce. Il difensore centrale Federico Baschirotto sta disputando un ottima stagione che ha fatto drizzare le antenne a diversi club che lo stanno seguendo da vicino in vista della prossima stagione. Calciomercato Fiorentina, l’identikit di Baschirotto Come già detto sopra, la Fiorentina segue con attenzione Baschirotto del Lecce per la prossima sessione di Calciomercato. Federico Baschirotto classe 1996 ricopre il ruolo di difensore ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre la Serie A osserva il periodo di pausa viste la gare delle nazionali, ilnon rimane fermo per le squadre. Ladi Vincenzo Italiano che si trova al nono posto in classifica e ai quarti di finale di Conference League, seguedel Lecce. Il difensore centrale Federicosta disputando un ottima stagione che ha fatto drizzare le antenne a diversi club che lo stanno seguendo da vicino in vista della prossima stagione., l’identikit diCome già detto sopra, lasegue con attenzionedel Lecce per la prossima sessione di. Federicoclasse 1996 ricopre il ruolo di difensore ...

