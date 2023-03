Calciomercato Atalanta | primi contatti dello United per Hojlund

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JManiaSite : #Hojlund piace alla Juve ma non solo. L’attaccante dell’#Atalanta si sta mettendo in mostra anche con la maglia d… - sportli26181512 : Atalanta, altra big sulle tracce di Hojlund: Rasmus Højlund sta vivendo una stagione incredibile all'Atalanta. La t… - sportli26181512 : Inter e Atalanta tornano a trattare: si riapre la pista Demiral: Dopo i contatti degli ultimi giorni di mercato del… - CalcioNews24 : La possibile trattativa tra #Inter e #Atalanta - TUTTOJUVE_COM : Dalla Danimarca: lo United allaccia i contatti con l'Atalanta per Hojlund -

Zanetti invece dovrà ancora aspettare qualche settimana per riavere Ismajli, uscito per un infortunio muscolare proprio nel match contro l'e non ancora pronto per tornare in campo. Insomma, ...Inoltre in occasione di- Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16 - Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato un minuto di silenzio prima ...Sirigu -.itL'estremo difensore è stato quindi trasportato fuori dal campo in barella ... Spezia,e Monza, mentre in Coppa Italia ci sarà la Cremonese in semifinale oltre alle ...

Atalanta, che Højlund: tripletta all'esordio in nazionale, e sul mercato... Calciomercato.com

Il fantasista ora in prestito all’Empoli ha raccontato un retroscena con l’ex compagno nerazzurro ora al Siviglia Nicolò Cambiaghi, in uno speciale su DAZN, ha rivelato un dettaglio che riguarda lui e ...Di seguito un estratto delle parole di Marcolini: “Non metterò il pullman davanti l’area, ma poi tanto dipenderà dall’atteggiamento dell’Italia. Quando giochi contro una squadra molto più forte poi ti ...