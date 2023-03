Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna inizia con un tris alla Norvegia, il Galles ferma la Croazia al 93' - Fantacalcio : Qualificazioni Euro 2024, i risultati del 25 marzo - glooit : Calcio:Euro 2024; tris Spagna alla Norvegia, pari Croazia-Galles leggi su Gloo - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna inizia con un tris alla Norvegia, il Galles ferma la Croazia al 93' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2024 - Qualificazioni, i risultati: vince la Spagna, pari tra Galles e Croazia -

2024, gli altri risultati Ad aprire le danze c'è stata Scozia - Cipro , terminata con un netto 3 - 0 per i padroni di casa grazie al gol di McGinn e alla doppietta di McTominay . La Turchia ...In attesa della trasferta dell 'Italia di Mancini sul campo di Malta , le sfide di qualificazione agli europei del 2024, hanno regalato gol, spettacolo ed emozioni. La Spagna di Morata (capitano) si è ...La Spagna di Luis de La Fuente risponde alla Scozia (3 - 0 contro Cipro) e batte la Norvegia sempre 3 - 0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel gruppo A delle qualificazioni a2024. Dopo il successo in trasferta della Turchia (2 - 1 all'Armenia), nel girone D, frenata della Croazia beffata dal Galles nel recupero, 1 - 1 il punteggio finale: al gol di Kramaric ha ...

EURO 2024, KABAKOV ARBITRERÀ MALTA-ITALIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Sono 7 le partite disputate oggi per le qualificazioni a Euro 2024. Buone notizie per la Spagna, che batte 3-0 la Norvegia e festeggia l'esordio del nuovo ct De La Fuente nel migliore dei modi; la ...(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La Spagna di Luis de La Fuente risponde alla Scozia (3-0 contro Cipro) e batte la Norvegia sempre 3-0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel gruppo A delle ...