Calcio in tv oggi (sabato 25 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata di riposo per la serie A di Calcio, così Come per i principali campionati europei, ma di sicuro non una giornata di riposo per gli amanti del Calcio quella di oggi, sabato 25 marzo, in quanto si potrà passare dalla serie C alle partite di qualificazioni per gli Europei di Germania 2024, senza dimenticare una partita fondamentale per la Liga femminile. Ad aprire le danze proprio la serie C con Renate-Padova alle 14.30, mentre su Sky Sport verrà trasmessa Latina-Crotone. Importantissima partita nella serie A femminile, il derby d’Italia tra Inter e Juventus, rispettivamente terza e seconda in classifica, mentre per la Liga femminile il match di cartello non può che essere Barcellona-Real Madrid. Infine le qualificazioni per Germania 2024. Ci ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Giornata di riposo per la serie A di, cosìper i principali campionati europei, ma di sicuro non una giornata di riposo per gli amanti delquella di25, in quanto si potrà passare dalla serie C alledi qualificazioni per gli Europei di Germania 2024, senza dimenticare una partita fondamentale per la Liga femminile. Ad aprire le danze proprio la serie C con Renate-Padova alle 14.30, mentre su Sky Sport verrà trasmessa Latina-Crotone. Importantissima partita nella serie A femminile, il derby d’tra Inter e Juventus, rispettivamente terza e seconda in classifica, mentre per la Liga femminile il match di cartello non può che essere Barcellona-Real Madrid. Infine le qualificazioni per Germania 2024. Ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Innovatore, icona del 'calcio totale', pioniere: dai suoi piedi è nata una rivoluzione ancora oggi ben visibile ??… - marifcinter : #Bergomi: 'In questi due anni sono andato controcorrente, tutti valutavano l'Inter come la migliore rosa e io mi so… - mirkonicolino : #Rabiot e Le Figaro: 'In Italia mi trovo bene, mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non si può dire co… - luisbutti : RT @GoalItalia: Innovatore, icona del 'calcio totale', pioniere: dai suoi piedi è nata una rivoluzione ancora oggi ben visibile ?? 7 anni f… - tusciaweb : “Oggi ha perso non solo il calcio giovanile ma anche la giustizia…” Viterbo - 'Oggi ha perso non solo il calcio g… -