Calcio: Fiorentina. Infortunio a caviglia per Sirigu, uscito in barella (Di sabato 25 marzo 2023) Il portiere si è fatto male durante un test con i dilettanti del Seravezza Pozzi FIRENZE - Seduta di allenamento congiunta con la formazione del Seravezza Pozzi quella svolta questa mattina a porte ...

