Calcio: De Zerbi 'Rifiutato belle proposte in Italia, non me la sentivo' (Di sabato 25 marzo 2023) Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il 43enne tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, grande protagonista in Inghilterra con una squadra che ha raggiunto la semifinale di FA Cup e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il 43enne tecnico del Brighton Roberto De, grande protagonista in Inghilterra con una squadra che ha raggiunto la semifinale di FA Cup e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlipBauer : @milanino48 Può essere utile se dovesse arrivare un Luis Enrique o De Zerbi, così non avrebbe alcun senso se tanto non si gioca a calcio - Gazzettino : De Zerbi: «Il mio calcio libero. La fuga dall'Ucraina? Esperienza terribile che mi ha segnato la vita» - OdeonZ__ : De Zerbi: 'La Premier è il top per il mio calcio. In Italia ho rifiutato tante offerte...' - ETGazzetta : De Zerbi: 'La Premier è il massimo per il mio calcio. E mi diverto...' - MessaggeroSport : De Zerbi: «Il mio calcio libero. La fuga dall'Ucraina? Esperienza terribile che mi ha segnato la vita» -