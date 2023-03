Calcio: ct Malta Marcolini 'mi aspetto un'Italia aggressiva' (Di sabato 25 marzo 2023) "L'Italia verrà qui super aggressiva, speriamo ci possa lasciare qualche spazio da sfruttare. Sono felice di questa avventura e dell'opportunità che mi è stata data". Michele Marcolini si dice ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "L'verrà qui super, speriamo ci possa lasciare qualche spazio da sfruttare. Sono felice di questa avventura e dell'opportunità che mi è stata data". Michelesi dice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: ct Malta Marcolini 'mi aspetto un'Italia aggressiva' leggi su Gloo - sportface2016 : #Malta, parola a ct #Marcolini: 'L'#Italia sarà super aggressiva. #Mancini? Sta facendo un buon lavoro' - sportli26181512 : Malta-Italia, Marcolini: 'Affronteremo una Nazionale aggressiva': E' in programma per domani, domenica 26 marzo, la… - ScommesseTopIta : PARTECIPA ANCHE TU GRATIS AL NOSTRO CONTEST ?? @scommesse_top_italia Link in bio #calcio #seriea #euro2024 #malta… - CorSport : ???? L'#Italia sfida #Malta ?? Le scelte di #Mancini ??? #Cristante e #Gnonto titolari, #Scamacca scalpita -