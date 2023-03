Cagliari | Mancosu | «In futuro vorrei fare l’allenatore Avere Ranieri una fortuna»

(Di sabato 25 marzo 2023) Marco, trequartista del, ha parlato della stagione in B a La Gazzetta dello Sport Marco, trequartista del, ha parlato della stagione in B a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVI – «Quando metti questa maglia devi vincere. Dovevamo tornare in A, ci proviamo fino in fondo» SOGNO – «Fuori dagli spogliatoio c’è un cartellone con tutti i sardi che hanno giocato qui. La mia foto ancora non c’è: un mio obiettivo è riuscire a meritarmela»-LIVERANI – «Premetto che voglio ringraziare Liverani: sono tornato qui grazie a lui.è una persona che ha fatto la storia del calcio è bisogna solo ringraziarlo. Se dice di buttarsi dal terzo piano io mi butto. E’ un’opportunità di crescita incredibile quella che ci è capitata. Io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OllaEmanuele : #Mancosu a @Gazzetta_it : “Quando metti la maglia del #Cagliari devi vincere. Dovevamo tornare in A, ci proviamo fi… - Cagliari_1920 : Gazzetta - Mancosu: 'Fatemi giocare nello Stadio Riva. Voglio fare l'allenatore, con Ranieri è come fare Master a C… - sportli26181512 : Mancosu, missione promozione: “Di nuovo a Cagliari per fare la storia”: Mancosu, missione promozione: “Di nuovo a C… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Mancosu, missione promozione: “Di nuovo a #Cagliari per fare la storia” - Gazzetta_it : #Mancosu, missione promozione: “Di nuovo a #Cagliari per fare la storia” -

Marco, trequartista del, ha parlato della stagione in B a La Gazzetta dello Sport Marco, trequartista del, ha parlato della stagione in B a La Gazzetta dello Sport. Le sue ...Su Instagram è Markixeddu, e più sardo di così non si può. In campo, con la maglia dela rappresentare la sua terra, è Marco. E su quel social si presenta in inglese scrivendo: Always works as an underdog before the competition. La traduzione in italiano la rielabora ......Tiago Matias (Perugia) TERZA SANZIONE CAMPORESE Michele (Reggina) ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia) FARAGO Pancrazio Paolo (Como) IANNARILLI Antony (Ternana) PRIMA SANZIONEMarco () ...

Cagliari, Marco Mancosu schietto sul suo futuro Sportal

Marco Mancosu, con 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della sua prima stagione dal ritorno a Cagliari, club della sua città Natale, e fra le altre cose ha espresso un chiaro desiderio riguardo al ...Su Instagram è Markixeddu, e più sardo di così non si può. In campo, con la maglia del Cagliari a rappresentare la sua terra, è Marco Mancosu. E su quel social si presenta in inglese scrivendo: Always ...