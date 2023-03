Bufera a Firenze: preside concede un’aula per il Ramadan. FdI: la scuola laica vale solo per crocifisso? (Di sabato 25 marzo 2023) La levata di scudi contro il crocifisso nelle aule e negli uffici pubblici, lanciata a più riprese, ha visto la sinistra sempre in trincea. Compatta e interventista, pronta a schierarsi in prima linea e ad invocare il dialogo e il rispetto reciproco. Un confronto a senso unico, quello che si è generato, che ha espresso una netta contrarietà rispetto ai simboli religiosi di casa nostra nelle aule scolastiche, a fronte – al contrario – di un’apertura verso chi giunge nel nostro Paese da terre lontane, con tradizioni e abitudini profondamente diversi dai nostri. Accolti con elargizioni e concessioni sempre più accreditate e numerose. Bufera a Firenze: il preside di un istituto tecnico concede un’aula per il Ramadan E così, bando al crocifisso in classe, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) La levata di scudi contro ilnelle aule e negli uffici pubblici, lanciata a più riprese, ha visto la sinistra sempre in trincea. Compatta e interventista, pronta a schierarsi in prima linea e ad invocare il dialogo e il rispetto reciproco. Un confronto a senso unico, quello che si è generato, che ha espresso una netta contrarietà rispetto ai simboli religiosi di casa nostra nelle aule scolastiche, a fronte – al contrario – di un’apertura verso chi giunge nel nostro Paese da terre lontane, con tradizioni e abitudini profondamente diversi dai nostri. Accolti con elargizioni e concessioni sempre più accreditate e numerose.: ildi un istituto tecnicoper ilE così, bando alin classe, ...

