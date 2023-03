Bucciantini | «Conte sta seguendo la situazione in Serie A»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 marzo 2023) Marcoha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo Antonio, pronto ad andare via dal Tottenham. DIFFERENZA – Marcoha detto la sua su Antonio, l’ex allenatore dell’Inter vicino alla separazione con il Tottenham. Queste le parole disul futuro del tecnico: «Sembra iniziata una delle sue strategie. Vuole la competitività massima da parte delle sue squadre e dei suoi club. Per questo sono sempre avventure corte. Lo scorso anno furono riconfermati quasi tutti gli allenatori delle prime otto inA. Quest’anno non ce quell’aria li.potrebbe seguire questa, ci sono tante squadre importanti che potrebbero cambiare panchina. É un allenatore che fa la differenza, ti fa fare un passo ...