Brutto infortunio per Salvatore Sirigu | lungo stop per il portiere della Fiorentina

infortunio per Salvatore Sirigu: si prevede un lungo stop per il portiere della Fiorentina in scadenza a giugno 2023. Da Napoli arriva un tweet di sostegno. Brutta tegola per Salvatore Sirigu e pessime notizie per i tifosi della Fiorentina. Oggi il portiere viola riceve si è rotto il tendine d'Achille nel

