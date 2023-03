Broch, Esch o l'anarchia (Di sabato 25 marzo 2023) Nonostante Antonioni, de “I sonnambuli”, avesse fatto la lettura d’elezione di Lidia, la solitaria ragazza impersonata ne “La Notte” (1961) da Monica Vitti, il romanzo dello scrittore viennese è stato per lo più letto, e non solo in Italia, con indifferenza benevola o con scoraggiato rispetto. Tradotta dapprima presso Einaudi da Carla Bovero, nel 1960, ed ora da Ada Vigliani per Adelphi, che dopo il primo volume, “Pasenow o il romanticimo” apparso nel 2020, ne ha ora pubblicato il secondo, “Esch o l’anarchia” (pp. 274, euro 20), e si accinge prossimamente a completare il trittico con “Huguenau o il realismo”, l’opera del più defilato dei grandi scrittori del tramonto del mito asburgico è stata considerata sì il paradigma, non diversamente da “L’uomo senza qualità” di Musil, di un mondo scardinato nelle proprie gerarchie, ma un manifesto ultimamente ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023) Nonostante Antonioni, de “I sonnambuli”, avesse fatto la lettura d’elezione di Lidia, la solitaria ragazza impersonata ne “La Notte” (1961) da Monica Vitti, il romanzo dello scrittore viennese è stato per lo più letto, e non solo in Italia, con indifferenza benevola o con scoraggiato rispetto. Tradotta dapprima presso Einaudi da Carla Bovero, nel 1960, ed ora da Ada Vigliani per Adelphi, che dopo il primo volume, “Pasenow o il romanticimo” apparso nel 2020, ne ha ora pubblicato il secondo, “o l’” (pp. 274, euro 20), e si accinge prossimamente a completare il trittico con “Huguenau o il realismo”, l’opera del più defilato dei grandi scrittori del tramonto del mito asburgico è stata considerata sì il paradigma, non diversamente da “L’uomo senza qualità” di Musil, di un mondo scardinato nelle proprie gerarchie, ma un manifesto ultimamente ...

Broch, Esch o l'anarchia Il secondo volume della trilogia dello scrittore asburgico pubblicata oggi da Adelphi. Un manifesto ultimamente incongruo che induce, pur dinanzi alla 'disgregazione dei valori', a credere ancora ... Broch, disillusioni superate tramite nuove illusioni (Alias Domenica) Seconda parte della trilogia dei «Sonnambuli», «1903 Esch o L'anarchia» è il romanzo dell'età del nichilismo, un capolavoro di equilibrio umoristico e sentimentale: ritradotto da Adel ...