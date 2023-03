Brasile, Lula ricoverato con la polmonite: rinviato il viaggio in Cina (Di sabato 25 marzo 2023) Il Presidente del Brasile Lula è stato costretto ad annullare il viaggio in Cina per incontrare Xi Jinping a causa di una polmonite che lo ha costretto al ricovero in ospedale. ricoverato dal 23 marzo a Brasilia, nonostante il miglioramento delle ultime ore, il servizio medico ha raccomandato che il presidente rinvii il viaggio in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Il Presidente delè stato costretto ad annullare ilinper incontrare Xi Jinping a causa di unache lo ha costretto al ricovero in ospedale.dal 23 marzo a Brasilia, nonostante il miglioramento delle ultime ore, il servizio medico ha raccomandato che il presidente rinvii ilin ... TAG24.

