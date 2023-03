Brasile, Lula ha la polmonite: rinviato il viaggio in Cina, annullati gli impegni (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva è stato costretto a rinviare il suo viaggio in Cina. A Lula, a seguito di una visita in ospedale dove si è recato con sintomi simil-influenzali, è stata diagnosticata una broncopolmonite batterica. Il rinvio del viaggio – spiegano da Brasilia – è già stato comunicato alle autorità cinesi, insieme alla volontà di riprogrammare la visita in una nuova data. Attualmente il capo dello Stato brasiliano è a riposo nel palazzo di Alvorada di Brasilia, con l’annullamento di tutti gli impegni previsti nella sua agenda ufficiale. I sanitari dell’Ospedale siro-libanese della capitale brasiliana avevano diagnosticato giovedì sera una broncopolmonite batterica e virale dovuta ad influenza di tipo A, per la quale è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente brasiliano Inacioda Silva è stato costretto a rinviare il suoin. A, a seguito di una visita in ospedale dove si è recato con sintomi simil-influenzali, è stata diagnosticata una broncobatterica. Il rinvio del– spiegano da Brasilia – è già stato comunicato alle autorità cinesi, insieme alla volontà di riprogrammare la visita in una nuova data. Attualmente il capo dello Stato brasiliano è a riposo nel palazzo di Alvorada di Brasilia, con l’annullamento di tutti gliprevisti nella sua agenda ufficiale. I sanitari dell’Ospedale siro-libanese della capitale brasiliana avevano diagnosticato giovedì sera una broncobatterica e virale dovuta ad influenza di tipo A, per la quale è stato ...

