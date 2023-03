Brasile | Ancelotti sempre tra le ipotesi della panchina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il #Brasile non molla #Ancelotti ?? - OdeonZ__ : Tuchel al Bayern: e scatta il valzer delle panchine top. Che fine farà Zidane? E Ancelotti...… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Tuchel al Bayern: e scatta il valzer delle panchine top. Che fine farà Zidane? E Ancelotti... - Gazzetta_it : Tuchel al Bayern: e scatta il valzer delle panchine top. Che fine farà Zidane? E Ancelotti... - sigma_tao : @Ignazio_LaRussa carlo ancelotti evrso il brasile di zico udinese -

Ilsta ancora pensando al prossimo commissario tecnico e le voci portano sempre a CarloIlsta ancora pensando al prossimo commissario tecnico e le voci portano sempre a Carlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aumentano le quotazioni del ...In attesa di trovare un sostituto - si fanno nomi grossi, daa Zidane - al timone della Seleçao c'è Ramon Menezes , commissario tecnico ad interim. Sarà unmolto rinnovato quello ...Alle 16.10 di ieri, Julian Nagelsmann ha lasciato la sede del Bayern dopo aver appreso anche in via ufficiale del suo esonero. L'allenatore tuttora campione di Germania era scortato da tre agenti, ...

Brasile, Ederson allo scoperto: “Buone possibilità che Ancelotti diventi nostro CT” ItaSportPress

In attesa di trovare un sostituto – si fanno nomi grossi, da Ancelotti a Zidane – al timone della Seleçao c’è Ramon Menezes, commissario tecnico ad interim. Sarà un Brasile molto rinnovato quello che ...Alle 16.10 di ieri, Julian Nagelsmann ha lasciato la sede del Bayern dopo aver appreso anche in via ufficiale del suo esonero. L’allenatore tuttora campione di Germania era scortato da tre agenti, ...