Boxe | UNA FARFALLA IN CIMA AL MONDO! Irma Testa oro nei -57 kg | l’apoteosi di una predestinata

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023)vola nell’Olimpo eterno della grandi leggende dello sport tricolore, laureandosi Campionessa del Mondo tra le 57 kg sul ring di Nuova Delhi (India). La ribattezzata Butterfly ha conquistato una mirabolante medaglia d’oro, in una categoria di peso che sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo che ai Giochi di Tokyo 2020 si tinse di bronzo. La fuoriclasse campana ha saputo migliorarsi dopo che lo scorso anno si dovette accontentare dell’argento e amplia la propria bacheca, in cui figurano anche due titoli europei (l’ultimo conquistato pochi mesi fa). La 25enne si consacra come uno dei talenti più cristallini del movimento italiano tout court e riesce a fare suonare l’Inno di Mameli ai Mondiali difemminile a sette anni di distanza dall’ultima gioia: nel 2016 fu Alessia Mesiano, anch’ella tra i pesi piuma, a ...