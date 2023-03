Boxe | quanti soldi ha guadagnato Irma Testa con l’oro ai Mondiali? Pazzesco assegno a 6 cifre…

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023)si è laureata Campionessa del Mondo tra le 57 kg, sconfiggendo la kazaka Karina Ibragimova con verdetto unanime (5-0) sul ring di Nuova Delhi (India) e diventata la nuova padrona dei pesi piuma. La ribattezzata Butterfly ha sofferto contro un’avversaria di eccellente spessore tecnico e agonistico, ha dovuto fare i conti con i tanti colpi che la rivale ha portato soprattutto al suo volto, ma grazie a una classe cristallina, alle sue doti di agilità e alla propria scaltrezza. La fuoriclasse campana ha saputo migliorarsi dopo che lo scorso anno si dovette accontentare dell’argento e amplia la propria bacheca, in cui figurano anche due titoli europei (l’ultimo conquistato pochi mesi fa). La 25enne si consacra come uno dei talenti più cristallini del movimento italiano tout court e riesce a far suonare l’Inno di Mameli ai ...