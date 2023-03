Boxe | Mondiali 2023 | Irma Testa in trionfo | battuta Ibragimova in finale

(Di sabato 25 marzo 2023)è la nuova campionessa mondiale dinella categoria 57 kg. A Nuova Delhi l’azzurra è salita sul tetto del mondo, battendo incon verdetto unanime la kazaka Karina. Una prestazione solida quella di, che adesso è contemporaneamente campionessa d’Europa e del mondo oltre che bronzo olimpico a Tokyo 2020. Una cavalcata trionfale che cercherà la definitiva consacrazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. In tal senso assumono un ruolo fondamentale i Giochi Europei di giugno proprio nella capitale francese, quando i pass olimpici saranno in palio. I giudici hanno decretato ai punti la vittoria di, con il dettaglio di 29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27. La giornata da incorniciare per i colori azzurri è stata completata dalla medaglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissima Irma Testa! La 25enne di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di boxe in corso a Nuo… - sportface2016 : #Boxe Irma #Testa sul tetto del mondo dei pesi piuma, oro azzurro ai Mondiali di Nuova Delhi - repubblica : Boxe, Irma Testa incanta ai mondiali ed è oro - SportRepubblica : Irma Testa incanta: è oro ai mondiali di boxe - SportRepubblica : Irma Testa incanta: è oro ai mondiali di boxe [aggiornamento delle 14:41] -

Irma Testa medaglia d'oro aidifemminile. Una strepitosa Irma batte 5 a 0 la sfidante kazaka e ai aggiudica il gradino più alto del podio aidi Nuova Delhi. Un cammino netto della boxer di Torre Annunziata ...... 'Voglio combattere per l'Italia' Carlo De Novellis, il Campione italiano didal Rione Traiano:... la categoria (proprio in questi giorni le azzurre combattono iin India) è richiesta in ..., Irma Testa inarrestabile ai: la butterfly oplontina vince ancora e vola in finale Battuta la francese Amina Zidani Presenti all'iniziativa di rilevanza internazionale gli studenti ...

LIVE Irma Testa-Ibragimova, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: la campana è la nuova campionessa del mondo! OA Sport

Irma Testa ha trionfato ai campionati mondiali di Boxe in corso in India, battendo nettamente la kazaka Karina Ibragimova: tutti a suo favore i cartellini dei giudici. Argento per l’altra finalista ...NUOVA DEHLI - Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali femminili di boxe che si disputano in India. A conquistarla è stata Sirine Chaarabi, argento nella categoria 52 kg. Dopo uno spettacolare percorso ...