Boxe | Ivan Zucco si conferma campione internazionale WBC | battuto Brown ai punti

(Di sabato 25 marzo 2023) Nel main event della Milano Boxing Night(17v) haper decisione unanime Germaine(12v2s) e si ètoWBCdei Supermedi. Il mancino di Verbania – che ha sfoggiato una maglia di incoraggiamento per Daniele Scardina (“Forza Dani – Saliamo insieme”) – ora punta l’Europeo o un derby contro De Carolis. Spettacolo nel match per il titolo italiano superwelter tra Francesco Russo (12-3, 10KO) e Christian Mazzon (10-4-1, 4KO). Mazzon ha conquistato la cintura ai danni dell’exRusso grazie a un ko tecnico al 4° round. Giovanni Sarchioto (7-0, 6KO) sulla distanza delle otto riprese nei pesi medi ha sconfitto il solido francese Houcine Moulahi (4-14-2, 2KO). Maxim Prodan (21-2-1, 15KO) ha superato ...

...una volta di più al richiamo delladi alto livello. King Toretto avrebbe dovuto sostenere il clou della serata, e ovviamente il pensiero di tutti è rivolto a lui. In particolare quello di...Zucco (16 - 0, 14KO) sfida Germaine Brown (12 - 1, 3KO) nelle 10 riprese che mettono in palio la cintura WBC internazionale dei pesi supermedi. Un evento ditutto da vivere quello di Milano, ...Venerdì 24 marzoZucco (16 - 0, 14KO) affronterà l'inglese Germaine Brown (12 - 1, 3KO) durante la Milano Boxing Night per difendere la cintura del ...

E Ivan Zucco non lo ha sbagliato ... anche dal punto di vista della notorietà, nella boxe italiana e soprattutto internazionale. Brown non è un fulmine di guerra ma è comunque elemento capace di ...Ivan Zucco si è tolto i panni dimessi di semplice promessa ... I punteggi a suo favore di 99-91 e 98-92 descrivono la distanza tra i due ma non la completezza della sua boxe e soprattutto di una ...